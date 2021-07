Da Falling di Viggo Mortensen al film tratto dal romanzo di Elena Ferrante | il listino BIM per il 2021 e 2022

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 luglio 2021) Scopriamo insieme ilBIM Distribuzione: da- Storia di un padre cona The Ice Road e Memory con Liam Neeson, ma anche The Lost Daughter, diretto da Maggie Gyllenhaal edalLa figlia oscura della nostra, e The Good Boss con Javier Bardem. I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese grazie a BIM Distribuzione: titoli capaci di attrarre un pubblico vastissimo, dagli amanti del thriller e del dramma ai più piccini, con ottime proposte per ...