Calciomercato Milan, assalto a Ziyech last minute? I dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Milan non ha tolto gli occhi di dosso da Hakim Ziyech. Il trequartista potrebbe essere un colpo di fine mercato Il pacchetto di trequartisti del Milan per la prossima stagione non si limiterà sicuramente al solo Brahim Diaz. I rossoneri sono alla ricerca, sul mercato, di un altro profilo da regalare a mister Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti del Diavolo non hanno dimenticato Hakim Ziyech. Per il talento del Chelsea potrebbe essere fatto un tentativo ad agosto inoltrato, verso gli sgoccioli del Calciomercato. I dettagli SU MilanNEWS24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilnon ha tolto gli occhi di dosso da Hakim. Il trequartista potrebbe essere un colpo di fine mercato Il pacchetto di trequartisti delper la prossima stagione non si limiterà sicuramente al solo Brahim Diaz. I rossoneri sono alla ricerca, sul mercato, di un altro profilo da regalare a mister Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i dirigenti del Diavolo non hanno dimenticato Hakim. Per il talento del Chelsea potrebbe essere fatto un tentativo ad agosto inoltrato, verso gli sgoccioli del. ISUNEWS24 L'articolo ...

