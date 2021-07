Calciomercato Juventus, che beffa dal Milan! | Intesa con il giocatore (Di giovedì 22 luglio 2021) Duello tra Juventus e Milan per un giovane attaccante: i bianconeri rischiano la beffa in extremis, con la dirigenza rossonera che ha trovato l’Intesa con il calciatore Il Calciomercato tesse… L'articolo Calciomercato Juventus, che beffa dal Milan! Intesa con il giocatore è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 22 luglio 2021) Duello trae Milan per un giovane attaccante: i bianconeri rischiano lain extremis, con la dirigenza rossonera che ha trovato l’con il calciatore Iltesse… L'articolo, chedalcon ilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Uno ha vinto l'Europeo, l'altro la Coppa America. Chiellini e Messi sono due capitani, due vincenti, ma per il mome… - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Il giovane #Citi ad un passo dalla @juventusfc #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus - doppiam79 : Ok scambio #bernardeschi / #Kessie e non si fa male nessuno ??????. #Juventus #Allegri #calciomercato #Juve -