Ashanti Smith è morta 18 anni ma il suo corpo ne aveva 144 “Mamma | devi lasciarmi andare”

(Di giovedì 22 luglio 2021)il 17 luglio, dopo aver convissuto con la sindrome di Hutchinson-Gilford, chiamata anche Progeria, una condizione di invecchiamento prematuro estremamente rara, comunemente soprannominata come la malattia di “Benjamin Button”, a causa della quale l’età del suo organismo non corrispondeva alla sua età anagrafica ma a ben 144. Sua madre Phoebe Louiseha reso omaggio a sua figlia spiegando “che era un’anima “brillante e forte, che non ha mai lasciato che la malattia colpisse il suo spirito”. “ti amo....

"Mamma, lasciami andare" Non ce l'ha fatta la giovanemorta a soli 18 anni a causa di una rara malattia nota come la sindrome di "Benjamin Button". A causa della grave patologia, ...In un'adolescente è in un corpo di 144 anni pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno. La sua viene soprannominata la di '' ed è caratterizzata da uno raro precoce., questo il nome della ragazza, ha lottato fino all'ultimo senza perdere le propria vitalità. 'Mamma ti amo. Devi lasciarmi andare', ha detto a sua madre per darle forza poco prima di ...Ashanti Smith è morta a poche settimane dal suo 18esimo compleanno. La giovane soffriva di Progeria, una malattia che causa un invecchiamento precoce ...Nel Regno Unito, una 18enne è morta per invecchiamento precoce in un corpo di 144 anni: la patologia è soprannominata malattia di “Benjamin Button”.