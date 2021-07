Al via il Pop Corn Festival del cortometraggio. Quest’anno sarà dedicato a Raffaella Carrà (Di giovedì 22 luglio 2021) I Corti di Autore inaugurano il Festival internazionale di cortometraggi sull’Argentario. Combattere i propri demoni. Fuggire da una vita solitaria davanti al pc. Usare il cibo per richiamare ricordi assopiti. Inseguire i propri sogni, ritrovare un equilibrio dopo l’arrivo del Covid. Questo e molto altro nella prima giornata del Pop Corn Festival del Corto dedicato Quest’anno a Raffaella Carrà. Al via il Pop Corn Festival del corto all’Argentario La manifestazione internazionale di cortometraggi si inaugurerà venerdì 23 luglio a Porto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) I Corti di Autore inaugurano ilinternazionale di cortometraggi sull’Argentario. Combattere i propri demoni. Fuggire da una vita solitaria davanti al pc. Usare il cibo per richiamare ricordi assopiti. Inseguire i propri sogni, ritrovare un equilibrio dopo l’arrivo del Covid. Questo e molto altro nella prima giornata del Popdel Corto. Al via il Popdel corto all’Argentario La manifestazione internazionale di cortometraggi si inaugurerà venerdì 23 luglio a Porto ...

Advertising

biciofab : RT @GrossetoNotizie: Al via il “Pop Corn Festival del corto”: l’edizione 2021 dedicata a Raffaella Carrà - SanremoAncheNoi : RT @inblu2000it: “SHOT IN THE DARK” è il nuovo singolo del vincitore di Grammy, chitarrista e produttore JOHN MAYER. Il brano è incluso in… - inblu2000it : “SHOT IN THE DARK” è il nuovo singolo del vincitore di Grammy, chitarrista e produttore JOHN MAYER. Il brano è incl… - GrossetoNotizie : Al via il “Pop Corn Festival del corto”: l’edizione 2021 dedicata a Raffaella Carrà - anna_annie12 : Presto un documentario su Tutankhamon con le voci di Iggy Pop e Manuel Agnelli -