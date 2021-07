Voghera, uomo ucciso con un colpo di pistola: arrestato l’assessore leghista alla Sicurezza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Voghera, uomo ucciso durante una lite: arrestato assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza del comune di Voghera, è stato arrestato con l’accusa di aver sparato e ucciso un uomo in seguito a una violenta lite. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti poco dopo le 22 di martedì 20 luglio in piazza Meardi, a Voghera, quando tra l’assessore e la vittima, un cittadino ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021)durante una lite:assessoreMassimo Adriatici, assessoredel comune di, è statocon l’accusa di aver sparato eunin seguito a una violenta lite. Secondo quanto ricostruito i fatti si sono svolti poco dopo le 22 di martedì 20 luglio in piazza Meardi, a, quando trae la vittima, un cittadino ...

