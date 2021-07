Voghera, Letta: nessuno si sostituisca ad autorità giudiziaria (Di mercoledì 21 luglio 2021) nessuno può sostituirsi alla autorità giudiziaria, ma quello che è certo è che solo polizia e carabinieri devono portare armi. Lo dice il segretario Pd Enrico Letta, commentando i fatti di Voghera."... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021)può sostituirsi alla, ma quello che è certo è che solo polizia e carabinieri devono portare armi. Lo dice il segretario Pd Enrico, commentando i fatti di."...

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Letta Voghera, Letta: nessuno si sostituisca ad autorità giudiziaria Nessuno può sostituirsi alla autorità giudiziaria, ma quello che è certo è che solo polizia e carabinieri devono portare armi. Lo dice il segretario Pd Enrico Letta, commentando i fatti di Voghera."Oggi a Voghera un uomo è morto, per colpa di una pistola. È un giorno triste. Saranno inquirenti e autorità giudiziarie a decidere. Nessuno si sostituisca a loro.

Fedez contro tutto e tutti (ma senza autocritica ) ...di Fedez sembra funzioni su una fetta di giovanissimi e anche per questo motivo Enrico Letta sta ... Infine, in giornata sono arrivate le storie contro Matteo Salvini per il delitto di Voghera. Il leader ...

