Umago | Giannessi | Ceck e Mager raggiungono Travaglia negli ottavi

Advertising

SuperTennisTv : ???? Avanti al secondo turno Marco #Cecchinato che a Umago sconfigge Bedene 6-1 6-4. Agli ottavi anche #Giannessi (7… - zazoomblog : Giannessi-Gasquet in tv: data orario canale e diretta streaming Atp Umago 2021 - #Giannessi-Gasquet #orario… - infoitsport : Atp Umago 2021: PROGRAMMA e ORARI mercoledì 21 luglio con Giannessi e Travaglia - zazoomblog : ATP Umago 2021: Mager Cecchinato Giannessi e Alcaraz agli ottavi. Eliminati Cuevas e Bedene - #Umago #2021: #Mager… - zazoomblog : Umago: Cecchinato Giannessi e Mager al secondo turno Caruso dà forfait - #Umago: #Cecchinato #Giannessi #Mager -

Ultime Notizie dalla rete : Umago Giannessi

... torneo ATP 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella Maris di, in Croazia. Prosegue la corsa di. Il 31enne spezzino , n.177 ATP, ...... torneo ATP 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella Maris di, in Croazia. Il primo a scendere in campo è Alessandro. Il 31enne ...Di seguito il programma completo Inoltre, potremo gustarci anche un assaggio di main draw, con 3 incontri di primo turno che allieteranno il pubblico del Goran Ivanisevic Stadion. Atp Umago 2021, prog ...Si è da poco conclusa una giornata decisamente positiva per gli italiani all'ATP di Umago. I tre azzurri scesi in campo sono riusciti brillantemente a superare il primo turno accedendo agli ottavi del ...