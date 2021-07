Tokyo 2020 | i Giochi partono da Fukushima | la scelta simbolica degli organizzatori

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E’la prima location ad ospitare un evento deiOlimpici di. La città giapponese, che 10 anni fa fu vittima di un terribile disastro nucleare, è infatti teatro del match di softball tra Giappone ed Australia. Nonostante la cerimonia delle Olimpiadi sia in programma nella giornata di venerdì 23 luglio, alcune gare hanno già preso il via. Non è un caso che gliabbiano scelto propriocome zona per il primo match. Così come i, posticipati di un anno, vogliono mandare un messaggio di rinascita dopo il Covid-19, anche la ...

Due giorni prima della cerimonia ufficiale di apertura, sono iniziati statami a Fukushima gli eventi sportivi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la partita di softball (la versione femminile del baseb ...
SASSARI. Per la Sardegna quella di Tokyo 2020 (anche se siamo nel 2021) è un'Olimpiade da record. Sono undici, infatti, gli atleti sardi per i quali nelle prossime settimane tiferemo davanti alla tv: ...