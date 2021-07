The Voice Senior, Al Bano Carrisi e la figlia fuori dal programma: chi prenderà il loro posto (Di mercoledì 21 luglio 2021) È ufficiale: Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine non parteciperanno come giudici alla prossima edizione di The Voice Senior. LEGGI ANCHE: — ‘Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire’, Jasmine Carrisi e la dichiarazione sul papà cantante In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Al Bano ha provato a spiegare il motivo della loro esclusione: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non solo quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team di giurati ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 luglio 2021) È ufficiale: Ale suaJasmine non parteciperanno come giudici alla prossima edizione di The. LEGGI ANCHE: — ‘Esseredi Almi ha fatto soffrire’, Jasminee la dichiarazione sul papà cantante In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Alha provato a spiegare il motivo dellaesclusione: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non solo quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team di giurati ...

Advertising

BaritaliaNews : Al Bano fuori da The voice senjor: 'La ragione della mia esclusione è …' - BaritaliaNews : Al Bano fuori da The voice senjor: “La ragione della mia esclusione è …” - GabrielParker74 : RT @opificioprugna: Io già me li vedo i Vocalist alla riapertura delle #discoteche: 'Siete pronti per la seconda dose?? Su le maniche!' 'Un… - ENZOPELLEGRINO1 : Foto appena pubblicata @ Emotion In the Voice - zazoomblog : Albano Carrisi escluso da The Voice Senior insieme a Jasmine sbotta: “Deluso ecco che hanno fatto a mia figlia” -… -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice Al Bano silurato da The Voice Senior: "Non me l'aspettavo". Frecciata alla Clerici? 'Ci sarà una buona ragione, ma non so quale': Al Bano Carrisi al settimanale Nuovo , diretto da Riccardo Signoretti, parla dell'esclusione a The voice senior. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l'ennesima prova di essere un vero leone. ' Non me l'aspettavo , ma va bene così. Ci sarà una buona ...

Al Bano fuori da The voice senjor: "La ragione della mia esclusione è ?" In autunno ricomincerà The voice senjor , la fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici che l'anno scorso è piaciuta tantissimo e ha riscosso un successo incredibile di pubblico. La giuria era composta, tra ...

The Voice 2 / Paolo la Repubblica The Voice Senior, Al Bano Carrisi e la figlia fuori dal programma: chi prenderà il loro posto È ufficiale: Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine non parteciperanno come giudici alla prossima edizione di The Voice Senior ...

Al Bano fuori da The voice senjor: “La ragione della mia esclusione è In autunno ricomincerà The voice senjor, la fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici che l’anno scorso è piaciuta tantissimo e ha riscosso un successo incredibile di pubblico. La giur ...

'Ci sarà una buona ragione, ma non so quale': Al Bano Carrisi al settimanale Nuovo , diretto da Riccardo Signoretti, parla dell'esclusione asenior. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l'ennesima prova di essere un vero leone. ' Non me l'aspettavo , ma va bene così. Ci sarà una buona ...In autunno ricominceràsenjor , la fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici che l'anno scorso è piaciuta tantissimo e ha riscosso un successo incredibile di pubblico. La giuria era composta, tra ...È ufficiale: Al Bano Carrisi e sua figlia Jasmine non parteciperanno come giudici alla prossima edizione di The Voice Senior ...In autunno ricomincerà The voice senjor, la fortunatissima trasmissione condotta da Antonella Clerici che l’anno scorso è piaciuta tantissimo e ha riscosso un successo incredibile di pubblico. La giur ...