Tenta di strangolare la compagna | denunciato un 30enne

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio, gli agenti delle Volanti hannoin stato di libertà un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, adottando nei suoi confronti la misura ...

Sicilianews24

Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio, gli agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, adottando nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. A Catania gli agenti delle Volanti hanno denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, adottando nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare.