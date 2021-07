Polpettine croccanti di miglio con verdure | come prepararle

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 luglio 2021) Stampa Descrizione Le polpette disono una gustosa alternativa vegetariana alle classiche polpette di carne, indicate anche per chi non può consumare glutine e latticini. Ilè un cereale versatile, ottimo da cucinarerisotto o proporre freddo in insalata: trasformarlo inpolpette cotte al forno è un’ottima idea per farlo apprezzare anche dai più piccoli. Ingredienti 200 g didecorticato; 2 zucchine medie; 4 pomodori secchi; 2 cucchiai di olive nere; 1 cipolla rossa; 2 uova medie; q.b. farina di mais tostato; q.b. olio extravergine ...