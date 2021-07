Per le Comunali non c'è ancora una data. Altro sintomo dell'incertezza Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) delle prossime elezioni amministrative si sa pressoché tutto: gli schieramenti e i candidati già in campo, il rapporto tra schieramenti e candidati, il valore politico di una competizione che riguarda, complessivamente, circa 1700 comuni (per un totale di 15 milioni di elettori) tra cui le principali città italiane. Ed è evidente che già tutto il dibattito politico nazionale è tarato sull’appuntamento e i partiti tutti sono in modalità “campagna elettorale”, declinata come opposizione al green pass per assecondare gli umori del “no vaxismo” ideologico e dello scetticismo diffuso o come intransigenza sul ddl Zan perché la bandiera identitaria paga di più ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021)e prossime elezioni amministrative si sa pressoché tutto: gli schieramenti e i candidati già in campo, il rapporto tra schieramenti e candidati, il valore politico di una competizione che riguarda, complessivamente, circa 1700 comuni (per un totale di 15 milioni di elettori) tra cui le principali città italiane. Ed è evidente che già tutto il dibattito politico nazionale è tarato sull’appuntamento e i partiti tutti sono in modalità “campagna elettorale”, declinata come opposizione al green pass per assecondare gli umori del “no vaxismo” ideologico eo scetticismo diffuso o come intransigenza sul ddl Zan perché la bandiera identitaria paga di più ...

