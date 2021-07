No-vax: “Un ticket da pagare in caso di ricovero in terapia intensiva” suggerisce la dottoressa Capua (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un intervento, quello sul Corriere della Sera, firmato oggi dalla professoressa Ilaria Capua, che ha immediatamente suscitato l’alzata di scudi da parte dei ‘no-vax’: “Ai non vaccinati per scelta – ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale – si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi ‘non sanitari’ dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un intervento, quello sul Corriere della Sera, firmato oggi dalla professoressa Ilaria, che ha immediatamente suscitato l’alzata di scudi da parte dei ‘no-vax’: “Ai non vaccinati per scelta – ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale – si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire, indiCovid che vada a coprire almeno i costi ‘non sanitari’ dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di ...

