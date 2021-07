Nespoli Tiro con l' arco | ' Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "L'principale per queste Olimpiadi è una, potenzialmentedue. Ho lavorato molto nell'individuale e dovremo aspettare il ranking round da 72 frecce per stabilire il tabellone degli scontri diretti. La prima sfida a Tokyo sarà quella del Mixed Team un pre-banco di prova. E' la prima volta della gara mista alle Olimpiadi ma abbiamo già ben fatto agli Europei e ai Mondiali, nel 2018 e 2019, sul podio. E' sicuramente una competizione che ci vede protagonisti". Lo ha detto Mauro, l'arciere italiano, vincitore della ...

Ultime Notizie dalla rete : Nespoli Tiro

... vincitore della medaglia d'oro nella gara a squadre dicon l'arco alle Olimpiadi di Londra del 2012, all'Adnkronos, in vista dell'inizio delle gare a Tokyo 2020 nelcon l'Arco....... Stefania Gobbi) 02.00CON L'ARCO " Ranking round femminile (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati) 06.00CON L'ARCO " Ranking round maschile (Mauro) 13.00 ...(dall’inviato Emanuele Rizzi) – “L’obbiettivo principale per queste Olimpiadi è una medaglia, potenzialmente anche due. Ho lavorato molto nell’individuale e dovremo aspettare il ranking round da 72 fr ...Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "L'obbiettivo principale per queste Olimpiadi è una medaglia, potenzialmente anche due. Ho lavorato molto nell'individuale e dovremo aspett ...