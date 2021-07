Napoli | G20 Ambiente | tratterà tutela | economia circolare e finanza verde

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo il sito del Ministero della Transizione ecologica, che organizza l'evento, nelladella biodiversità e degli ecosistemi rientrano la lotta ai rifiuti in mare (marine litter), la difesa e ripristino del suolo, ladelle risorse idriche e le soluzioni naturali per la difesa dell'(nature based solutions, ad esempio la riforestazione per combattere l'effetto serra). L'articolo proviene da Firenze Post.

Nel pomeriggio invece si è svolta la riunione della cabina di regiacon i rappresentanti della delegazione per la presidenza italiana, i vertici provinciali delle Forze dell'ordine e i ...Davide Dioguardi , 23 anni, studente di Scienze politiche, è tra gli animatori dell'Ecoscocial forum che si svolgerà parallelamente alla Ministeriale delsull'Ambiente. 'Protesteremo - dice - ma vogliamo anche discutere dei temi che ci stanno a cuore e lo faremo ascoltando diversi esperti internazionali'. Dibattiti, ma anche manifestazione come l'...G20 a Napoli, blitz degli attivisti a Palazzo Reale: striscioni dai balconi per la giustizia ambientale «È il primo tentativo così largamente condiviso tra numerosi partner di entrambe le sponde del ...Si è svolta ieri mattina a Napoli – presso la caserma “Caretto”, sede del X reggimento Carabinieri della regione Campania – un’esercitazione antiterrorismo in vista dei prossimi incontri delle ...