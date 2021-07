L'Ue insiste con l'Italia: processi veloci. Il come spetta a Draghi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di fronte alla discussione sempre più infuocata in Italia sulla riforma della giustizia, a Bruxelles ancora non è scattato l’allarme. Il cammino non appare semplice, nemmeno se inquadrato da un punto di vista europeo, ma l’Ue confida nella capacità del governo Draghi di riuscire a portare a casa la riforma. Spazio per modifiche al testo ce n’è. L’importante, fanno notare fonti qualificate, è che raggiunga gli obiettivi riportati nelle raccomandazioni della Commissione Europea per l’Italia, ribaditi nel report sullo stato di diritto diffuso ieri, a cominciare dalla necessità di garantire tempi decisamente più celeri nei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di fronte alla discussione sempre più infuocata insulla riforma della giustizia, a Bruxelles ancora non è scattato l’allarme. Il cammino non appare semplice, nemmeno se inquadrato da un punto di vista europeo, ma l’Ue confida nella capacità del governodi riuscire a portare a casa la riforma. Spazio per modifiche al testo ce n’è. L’importante, fanno notare fonti qualificate, è che raggiunga gli obiettivi riportati nelle raccomandazioni della Commissione Europea per l’, ribaditi nel report sullo stato di diritto diffuso ieri, a cominciare dalla necessità di garantire tempi decisamente più celeri nei ...

