“La vita è breve…” La giovane vip muore a 22 dopo anni dopo aver scritto questa frase

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Júlia Hennessy Cayuela aveva soltanto 22ed era una brava e bella influencer. Laera seguita da 332mila utenti solo pochi giorni prima aveva condiviso un inquietante post: “Laè breve, siate folli – io, te, dio e la strada. I tuoi sogni sono i miei”. Poi l’incidente fatale in moto con il marito solo qualche ora. È successo tutto il 15 luglio, ma la notizia è venuta alla ribalta soltanto adesso. Júlia Hennessy Cayuela ha postato la foto mentre era in viaggio in viaggio in moto con il marito e compagno diDaniel Cayuela, poco prima dell’incidente di cinque ...