Inter | Lautaro Martinez | “Vincere due titoli in un anno è incredibile”

"Mi è capitato di vivere un anno incredibile, con due titoli, di cui uno molto speciale con l'Argentina perché lo aspettavamo da tanto tempo". Queste le parole di Lautaro Martinez, protagonista di un'annata pazzesca e vincitore di due titoli, lo Scudetto con l'Inter e la Coppa America con l'Albiceleste. Il 'Toro' è in Argentina, ospite del Club Atletico Liniers, la società che lo ha cresciuto: "Sono felice di tornare qui, come dico sempre è bello rivedere questo club e dargli una mano a crescere. Sono orgoglioso di vedere come va avanti la storia di questa società, come si ...

