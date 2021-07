«In un’ora» | il backstage esclusivo del nuovo tormentone di Shade con Giulia Salemi

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Fresca, orecchiabile e dall’inconfondibile profumo d’estate. In un’ora, la nuova canzone di Shade che ha raggiunto su YouTube le 4 milioni di visualizzazioni in poco più di un mese, è diventata in poche settimane uno dei tormentoni più irresistibili della bella stagione, capace di entrare nella testa di chi l’ascolta con estrema facilità grazie a un ritornello e a un ritmo che non fanno che confermare il talento di Shade, al secolo Vito Ventura, nell’azzeccare le hit e le tendenze del momento. https://www.youtube.com/watch?v=yj3FrJ8C7YQ