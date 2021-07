Il Mattino da Dimaro live dalle 20 con Schwoch | Bacconi e Rambaudi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Napoli torna in campo e ildatorna con il suo tradizionale format serale: nello studio trentino di Claudia Mercurio ci saranno Stefane Adriano, ospite in...

L'edizione de Il, parla della situazione del difensore del Napoli, che il tecnico toscano ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Zielinski arriva nel ritiro di: ecco la ...I ducali vogliono l'attaccante di proprietà del Napoli Ilnella sua edizione odierna parla del mercato in uscita in casa Napoli. Continua la ... CLICCA QUI Zielinski arriva nel ritiro di: ...Il Napoli torna in campo e il Mattino da Dimaro torna con il suo tradizionale format serale: nello studio trentino di Claudia Mercurio ci saranno Stefan Schwoch e Adriano Bacconi, ospite ...Koulibaly è nel mirino di Paris Saint-Germain e Manchester United, ma anche di alcune big della Bundesliga. I contatti tra Fali Ramadani, suo agente, e il patron Aurelio De Laurentiis, sono frequenti: ...