Advertising

sportli26181512 : Il #Cagliari incontra '#Casteddu4Special': Una visita speciale per i rossoblù durante il ritiro: il team che, insie… - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Calciomercato Nandez: Inter e Cagliari si incontra... - VELOSPORT1960 : - ReTwitStorm_ita : RT @SimoneTogna: #Inter: l’agente di #Nandez a colloquio col #Cagliari: serve creatività, tanta, dato che la clausola del giocatore è di 36… - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: #Inter: l’agente di #Nandez a colloquio col #Cagliari: serve creatività, tanta, dato che la clausola del giocatore è di 36… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari incontra

Corriere dello Sport

Oggi ila Pejo, in Val di Sole, ha ricevuto la visita del " Team Tukiki " di Milano, la squadra che, insieme a "I Fenicotteri" di Oristano, rappresenta ilcon il nome di " Casteddu4Special " nei campionati ufficiali Figc della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale . Gli atleti e le atlete del progetto "Casteddu4Special", accompagnati ...Ha parlato con i vicepresidenti del Consiglio di maggioranza e opposizione. Comandini: "E' la prima volta, grande garbo istituzionale" Di: Giammaria Lavena Il Prefetto diGianfranco Tomao ha incontrato questa mattina, in due incontri separati, i due vicepresidenti del Consiglio regionale Giovanni Antonio Satta e Piero Comandini. Nel primo incontro con il ...Una visita speciale per i rossoblù durante il ritiro: il team che, insieme ai "Tukiki” di Milano e "I Fenicotteri" di Oristano, rappresenta il Cagliari nei campionati Figc ...La polizia brasiliana è intervenuta con i gas lacrimogeni e lo spray urticante per sedare la rissa tra i giocatori di Atletico Mineiro e Boca Juniors ma l’effetto creato è stato esattamente l’opposto ...