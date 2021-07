Iginio Massari | non potete non conoscerlo | ecco perchè è più famoso dei Vip!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Per chi ancora non lo conoscesse,ricopre un posto di rilievo nel campo della cucina, in particolare in una categoria più specifica, sapete quale?-AltraNotiziaè, per chi ancora non lo conoscesse, il re della pasticceria italiana. Pasticcere, insegnante e personaggio televisivo, è ormai da anni un’eccellenza del nostro Paese a livello nazionale ed internazionale. Grazie al suo talento innato e alla sua cultura dolciaria, è conosciuto e amato dal grande pubblico. Di recente l’abbiamo visto anche su Rai Uno ospite a Domenica In ...