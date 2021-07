Hertz - Una nuova flotta di 500 Spiaggina per l'estate (Di mercoledì 21 luglio 2021) A cielo aperto e senza far rumore. La Hertz torna a proporre l'elettrica Fiat 500 Icon-e Spiaggina nella gamma di noleggi premium Selezione Italia, caratterizzata da una flotta di prestigiose vetture dei marchi della nostra penisola, tra cui la nuova Abarth 695 Esseesse Collector's Edition, le Maserati Ghibli e Trofeo, e l'Alfa Romeo Giulia Grand Tour, ideata, come la scoperta torinese, dall'atelier Garage Italia di Lapo Elkann. Nuovi orizzonti. La presentazione delle curiose 500, peraltro, arriva in un momento positivo per la compagnia, dopo l'uscita dal Chapter 11 della controllante nordamericana. Siamo tornati in una ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 luglio 2021) A cielo aperto e senza far rumore. Latorna a proporre l'elettrica Fiat 500 Icon-enella gamma di noleggi premium Selezione Italia, caratterizzata da unadi prestigiose vetture dei marchi della nostra penisola, tra cui laAbarth 695 Esseesse Collector's Edition, le Maserati Ghibli e Trofeo, e l'Alfa Romeo Giulia Grand Tour, ideata, come la scoperta torinese, dall'atelier Garage Italia di Lapo Elkann. Nuovi orizzonti. La presentazione delle curiose 500, peraltro, arriva in un momento positivo per la compagnia, dopo l'uscita dal Chapter 11 della controllante nordamericana. Siamo tornati in una ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Hertz - Una nuova flotta di 500 Spiaggina per l'estate - gm65_hertz : @lameduck1960 Per me è chiarissimo, non si spiega tutto questo accanimento proprio in estate con un virus meno aggr… - gm65_hertz : @GravinoNadia @BuffagniRoberto @aspettaaspetta Purtroppo medici e scienziati dicono l'opposto, che le vaccinazioni… - gm65_hertz : @Andrea37363329 @Bluefidel47 Anche una bella portata di pesce con tante verdure colorate può essere antidepressivo,… - gm65_hertz : #IoStoConBorghi ha detto una cosa giustissima, bastava avere un cervello, anche piccolo per capirla -

Ultime Notizie dalla rete : Hertz Una Porsche Design 1919 Globetimer UTC All Black Il movimento è dotato del rotore di carica bidirezionale a sfera originale Porsche Design, con una riserva di carica di 38 ore con il suo bilanciamento a 4 Hertz. La parte anteriore del calibro è ...

Cisterna Film Festival 2021: i vincitori del CFF7 Infine, per la prima volta è stata ospitata una giuria internazionale, composta dal regista ... I'm afraid to forget your face di Sameh Alaa Menzione Speciale al cast di Devek di Uriya Hertz Ora l'...

Con Hertz torna la Spiaggina (elettrica) della Dolce Vita Motor1 Italia Una nuova flotta di 500 Spiaggina per l'estate Si tratta di retrofit elettrici allestiti dalla Newtron (con Garage Italia), disponibili da 208 euro al giorno ...

Con Hertz torna la Spiaggina (elettrica) della Dolce Vita Cinque esemplari di altrettanti colori in rent. Le Spiaggine restaurate da Garage Italia. Motore da 9 kWh e 120 km di autonomia ...

Il movimento è dotato del rotore di carica bidirezionale a sfera originale Porsche Design, conriserva di carica di 38 ore con il suo bilanciamento a 4. La parte anteriore del calibro è ...Infine, per la prima volta è stata ospitatagiuria internazionale, composta dal regista ... I'm afraid to forget your face di Sameh Alaa Menzione Speciale al cast di Devek di UriyaOra l'...Si tratta di retrofit elettrici allestiti dalla Newtron (con Garage Italia), disponibili da 208 euro al giorno ...Cinque esemplari di altrettanti colori in rent. Le Spiaggine restaurate da Garage Italia. Motore da 9 kWh e 120 km di autonomia ...