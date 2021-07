Francia, Macron bersaglio di un tentativo di spionaggio dal Marocco con il software Pegasus (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron è stato oggetto di un tentativo di spionaggio da parte dell’intelligence del Marocco attraverso il software Pegasus messo a punto dalla società israeliana NSO Group. La notizia, riportata da Le Monde, si basa sui dati di Forbidden Stories e Amnesty International. Il numero di cellulare di Macron e quello di alcuni suoi ministri, compreso l’ex primo ministro Edouard Phillipe risultano infatti in una lista di numeri di telefono di smartphone in mano ai servizi segreti marocchini. Non si sa al momento se il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuelè stato oggetto di undida parte dell’intelligence delattraverso ilmesso a punto dalla società israeliana NSO Group. La notizia, riportata da Le Monde, si basa sui dati di Forbidden Stories e Amnesty International. Il numero di cellulare die quello di alcuni suoi ministri, compreso l’ex primo ministro Edouard Phillipe risultano infatti in una lista di numeri di telefono di smartphone in mano ai servizi segreti marocchini. Non si sa al momento se il ...

