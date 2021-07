Frabotta: Atalanta in pressing sul terzino (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gianluca Frabotta sta per lasciare la Juventus dopo una sola stagione. L’esterno sinistro, lanciato in Serie A da Pirlo nello scorso campionato, è molto vicino a vestire la maglia dell’Atalanta che spera di chiudere per il suo acquisto nelle prossime ore. Frabotta: obiettivo numero uno dell’Atalanta? La Dea, sempre molto attenta ai giovani, non si smentisce neppure stavolta e ha deciso di puntare sul terzino bianconero, che sarebbe un’ottima alternativa a Gosens in virtù del doppio impegno (campionato eChampions League) che attende i nerazzurri ogni quindici giorni. La trattativa tra le due società ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gianlucasta per lasciare la Juventus dopo una sola stagione. L’esterno sinistro, lanciato in Serie A da Pirlo nello scorso campionato, è molto vicino a vestire la maglia dell’che spera di chiudere per il suo acquisto nelle prossime ore.: obiettivo numero uno dell’? La Dea, sempre molto attenta ai giovani, non si smentisce neppure stavolta e ha deciso di puntare sulbianconero, che sarebbe un’ottima alternativa a Gosens in virtù del doppio impegno (campionato eChampions League) che attende i nerazzurri ogni quindici giorni. La trattativa tra le due società ...

AlfredoPedulla : Chi aveva mandato #Frabotta fatta al #Genoa ora ci assicura che procede la trattativa per #Frabotta all’#Atalanta.… - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - forumJuventus : Di Marzio: 'Trattativa avanzata per Frabotta all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto' ??… - robertorodi76 : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha prelevato dall'#Atalanta: #Kulusevski per 35 milioni + 9 di bonus pagabili in 5 anni. La Dea ha prelevat… - GPeppe34N : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha prelevato dall'#Atalanta: #Kulusevski per 35 milioni + 9 di bonus pagabili in 5 anni. La Dea ha prelevat… -