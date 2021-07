De Laurentiis-Insigne | prove di disgelo! Spunta l' indizio social

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Come si legge sulle edizioni odierne della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe provando a venire incontro al suo capitano. Nominato dalla UEFA per il gol più bello dell'anno, il capitano ha ricevuto il sostegno del proprio club. Sui propri canali, infatti, il Napoli ha invitato i suoi followers a recarsi sul sito ufficiale dell'UEFA per votare il gol dicome il migliore della passata stagione. Una scelta, quella del club azzurro, che lascia ben sperare in nella spinosa ottica del rinnovo di contratto. Che possa essere il primo, piccolo passo verso il ricongiungimento?