CATANIA 2030 ai saluti per il 2021 | Musumeci | ' Ogni anno vedo un interesse sempre più crescente'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è conclusa, la tre giorni dedicata alla green economy che dallo scorsoriunisce in un unico salone ECOMED e PROGETTOCOMFORT. L'edizionedella green expo del Mediterraneo è ...

Si è conclusa, la tre giorni dedicata alla green economy che dallo scorso anno riunisce in un unico salone ECOMED e PROGETTOCOMFORT. L'edizione 2021 della green expo del Mediterraneo è stata più che ...... tra cui ridurre le emissioni del 55% entro il". Secondo la rielaborazione da parte di Elmec ...02 21 Emilia Romagna REGGIO EMILIA 11740 11911 185,5 22 Sicilia11399 11557 235,32 23 Friuli ...Con un lungo portfolio di best practice in tutto il mondo e anche alle isole Pelagie, con Pantelleria, Lampedusa e Linosa, il colosso spagnolo Acciona è stato protagonista di Catania 2030 - Green expo ...La società spagnola leader mondiale nella gestione del ciclo integrato dell’acqua, ha condiviso tutti i vantaggi che la Sicilia potrebbe trarre ...