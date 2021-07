Antitrust procede contro Autostrade. "Non ha ridotto i prezzi nelle tratte con problemi di viabilità"

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ Autoritàha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti diper l’Italia in quanto “la società concessionaria a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 milioni e non ha ancorail costo del pedaggiocon notevolidi”. Lo annuncia l’Autorità in una nota. La mancata riduzione dei pedaggi riguarda lesulla A/16 Napoli/Canosa, A/14 Bologna/Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 ...

