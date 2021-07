Antetokounmpo ne fa 50 | guarda gli highlights di Bucks - Suns gara - 6

Advertising

In gara - 6 delle Finals Nba, i Milwaukee Bucks superano per 105 - 98 i Phonix Suns e conquistano l'anello dopo 50 anni. Decisivi i 50 punti di Giannis. I Bucks alzano il trofeo: guarda il momento in cui sono diventati re dell'Nba. Milwaukee ha vinto il suo primo titolo in 50 anni. Domani notte in gara-6 Milwaukee può conquistare il titolo Nba. Il greco: "Sarebbe bello farlo davanti ai nostri tifosi". Coach Budenholzer: "La leadership vocale di Giannis è cresciuta progressivamente..."