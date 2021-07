Al Teatro romano di Benevento Giovanni Sollima e l’OFB per il quinto concerto della Stagione 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo per l’Orchestra Filarmonica didi ospitare nella propriauno dei musicisti più eclettici del panorama internazionale:, violoncellista e compositore di origini palermitane sarà il protagonista indiscusso deldi venerdì prossimo 23 lugliopresso ildialle ore 21.00. Da sempreci ha abituati a programmi eterogenei all’interno del proprio cartellone e, mai come questa volta, il pubblico avrà l’opportunità di ...

