Tokyo 2020 | ciclismo su strada cronometro maschile | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 20 luglio 2021) La prova adelle Olimpiadi disarà unche vede il Fuji International Speedway come punto cruciale. Gli organizzatori hanno infatti proposto un circuito di 22.1 km attorno al tracciato del Fuji, che gli uomini dovranno percorrere per due volte, per un totale dunque di 44.2 km. Ilsi presenta abbastanza ondulato dal punto di vista altimetrico, con un dislivello positivo di 846 metri. Il tracciato alterna tratti pianeggianti e rettilinei a tratti mossi e con varie curve, ragion per cui ci aspettiamo una prova particolarmente interessante visto ...