Temptation Island | Stefano choc su Manuela | “Oltre a pulire non sa fare nulla”

Anche durante la quarta puntata di Temptation Island 2021 tra Manuela e Stefano sono piovuti insulti come se non ci fosse un domani, soprattutto da parte di Stefano. Fatichiamo ancora a comprendere il motivo per cui una coppia come quella dei due brindisini si ostini a restare insieme se la considerazione di entrambi è questa, per giunta dopo un tradimento acclamato. Perché? Stefano insulta pesantemente Manuela L'epiteto "stupida" ripetuto in più di un'occasione durante uno dei tanti pinnetu a inizio puntata, con annesse scuse agli altri fidanzati per il comportamento ...

