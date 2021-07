Sara Scaperrotta: “Zaniolo ha messo un muro tra lui e suo figlio” (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex di Nicolò Zaniolo, prossima al parto, affida ai social un appello: “Spero che Nicolò trovi il coraggio di far valere i suoi sentimenti” A qualche settimana dalla fine della loro storia (la rottura divenne ufficiale a Gennaio scorso), Sara Scapperrotta annunciò di essere in attesa di un figlio dall’ex fidanzato Nicolò Zaniolo. Travolto dalla bufera mediatica, e al centro del gossip per presunti flirt e nuove relazioni, il campione della Roma assicurò che si sarebbe preso tutte le responsabilità dettate dall’essere padre rispettando la scelta di Sara di portare a termine la gravidanza, ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021) L’ex di Nicolò, prossima al parto, affida ai social un appello: “Spero che Nicolò trovi il coraggio di far valere i suoi sentimenti” A qualche settimana dalla fine della loro storia (la rottura divenne ufficiale a Gennaio scorso),Scapperrotta annunciò di essere in attesa di undall’ex fidanzato Nicolò. Travolto dalla bufera mediatica, e al centro del gossip per presunti flirt e nuove relazioni, il campione della Roma assicurò che si sarebbe preso tutte le responsabilità dettate dall’essere padre rispettando la scelta didi portare a termine la gravidanza, ...

