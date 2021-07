Questo ragazzo è entrato nel Guinness dei Primati per aver impilato 5 M&M's (Di martedì 20 luglio 2021) C'è chi quando si annoia si stravacca sul divano e si fa venire un'idea geniale. E quando parliamo di idea geniale, parliamo di Guinness dei Primati. Will Cutbill è un ragazzo inglese che un giorno, durante uno dei lockdown britannici lo scorso gennaio, si è trovato davanti ad una busta di M&M's. Sappiamo bene il fascino che hanno esercitato su di noi i pacchi di dolci durante le varie quarantene, vero? Come in tutte le grandi imprese da Guinness dei Primati, anche in Questo caso la storia di Will è accompagnata ormai dalla leggenda. Si narra infatti che il giovane albionico sia ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 luglio 2021) C'è chi quando si annoia si stravacca sul divano e si fa venire un'idea geniale. E quando parliamo di idea geniale, parliamo didei. Will Cutbill è uninglese che un giorno, durante uno dei lockdown britannici lo scorso gennaio, si è trovato davanti ad una busta di M&M's. Sappiamo bene il fascino che hanno esercitato su di noi i pacchi di dolci durante le varie quarantene, vero? Come in tutte le grandi imprese dadei, anche incaso la storia di Will è accompagnata ormai dalla leggenda. Si narra infatti che il giovane albionico sia ...

