"Nati per leggere", a Seriate storie, filastrocche e racconti per bambini (Di martedì 20 luglio 2021) Educare alla lettura sin dalla nascita è importante perché attraverso essa un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi mondi e nuove storie. La lettura è come un gioco che stimola l'immaginazione e la curiosità. leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla crescita. Come sosteneva Umberto Eco: "Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito… perché la lettura è una immortalità all'indietro". Da martedì 20 luglio a sabato 11 settembre, si ascolteranno le storie, le ...

