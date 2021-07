'Napoli, occhio a Di Lorenzo: c'è l'Atletico Madrid' (Di martedì 20 luglio 2021) Napoli - Dalla Spagna rimbalzano voci di mercato che, di rimbalzo, toccherebbero anche il Napoli. Il quotidiano As , infatti, parla di un possibile interessamento del Manchester United per l'esterno ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)- Dalla Spagna rimbalzano voci di mercato che, di rimbalzo, toccherebbero anche il. Il quotidiano As , infatti, parla di un possibile interessamento del Manchester United per l'esterno ...

NAPOLI - Dalla Spagna rimbalzano voci di mercato che, di rimbalzo, toccherebbero anche il Napoli. Il quotidiano As , infatti, parla di un possibile interessamento del Manchester United per l'esterno inglese dell' Atletico Madrid Kieran Trippier : Simeone non vorrebbe privarsene e quindi ...

Dottor Canonico: 'Mertes, operazione inevitabile. Lozano miracolato, Ghoulam ecco perché non è in ritiro' Il dottor Raffaele Canonico medico sociale del Napoli parla di Mertens , Lozano e Ghoulam . I tre calciatori per motivi diversi non si trovano ...più in basso avrebbe provocato danni all'occhio. La ...

