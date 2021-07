Italiano: «La Fiorentina mi è piaciuta. Su Kokorin e Vlahovic…» (Di martedì 20 luglio 2021) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Ostermünchen Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Ostermünchen. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «I ragazzi si sono applicati su quello che abbiamo fatto in questi giorni, la testa e le gambe sono piene di concetti e andare in campo e riproporli non è facile. Abbiamo la possibilità di andare in campo e fare meglio, i ragazzi però hanno fatto il meglio che potevano. Ringraziamo anche i nostri avversari per l’amichevole che è stata fatta: ci tengo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Ostermünchen Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole con l’Ostermünchen. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «I ragazzi si sono applicati su quello che abbiamo fatto in questi giorni, la testa e le gambe sono piene di concetti e andare in campo e riproporli non è facile. Abbiamo la possibilità di andare in campo e fare meglio, i ragazzi però hanno fatto il meglio che potevano. Ringraziamo anche i nostri avversari per l’amichevole che è stata fatta: ci tengo ...

