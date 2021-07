Infarto durante una corsa | ricoverato l’olimpionico Antonio Rossi

Advertising

fattoquotidiano : Antonio Rossi, infarto durante la maratona: l’ex campione olimpico ricoverato in ospedale - Gazzetta_it : Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - EremitaMancato : RT @NessunaCorrelaz: 20 Luglio 2021 - Antonio Rossi Infaccino 25.05: Antonio Rossi si vaccina - zazoomblog : Antonio Rossi ha avuto un infarto durante una corsa: le sue condizioni - #Antonio #Rossi #avuto #infarto - zazoomblog : Antonio Rossi colpito da infarto durante una gara: le sue condizioni - #Antonio #Rossi #colpito #infarto -

Ultime Notizie dalla rete : Infarto durante

Giorni di paura per Antonio Rossi , ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e Sydney e portabandiera azzurro: Rossi è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un, dopo aver accusato un malore domenica mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano, in provincia di Treviso. Rossi, attualmente sottosegretario con delega allo Sport di Regione ...Antonio Rossi è stato colpito da unmentre partecipava a una mezza maratona a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, e si ...lo svolgimento della kermesse podistica. Dopo avere ...COMO - Sono buone le condizioni dell'ex olimpionico canoista Antonio Rossi (52) che è stto colto da infarto mentre partecipava ad una mezza maratona. Anche se ancora sotto osservazione all'Ospedale S.Giorni di paura per Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa, oro ad Atlanta e Sydney e portabandiera azzurro: Rossi è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per ...