Green Pass, giustizia e ddl Zan: le sfide di Renzi al Pd (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Cambiare le regole delle quarantene, rivedendole alla luce del Green Pass: Matteo Renzi affida alla newsletter riservata ai sostenitori la sua personale ricetta contro il rischio di nuove chiusure. "I contagi crescono e cresceranno, ma per chi ha gli anticorpi nessun allarmismo. Il problema non è il numero delle persone contagiate, ma la terapia intensiva, l'ospedalizzazione, i decessi", spiega prima di lanciare l'appello al governo: "Spero che il Governo cambi le regole della quarantena: se un vaccinato entra in contatto con un positivo oggi va in quarantena per 14 giorni. Follia! Chi ha il Green ... Leggi su agi (Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Cambiare le regole delle quarantene, rivedendole alla luce del: Matteoaffida alla newsletter riservata ai sostenitori la sua personale ricetta contro il rischio di nuove chiusure. "I contagi crescono e cresceranno, ma per chi ha gli anticorpi nessun allarmismo. Il problema non è il numero delle persone contagiate, ma la terapia intensiva, l'ospedalizzazione, i decessi", spiega prima di lanciare l'appello al governo: "Spero che il Governo cambi le regole della quarantena: se un vaccinato entra in contatto con un positivo oggi va in quarantena per 14 giorni. Follia! Chi ha il...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - UILperiferic : Camera e Senato che al chiuso ospitano centinaia di parlamentari dovrebbero essere sottoposti alla regola del Green… - simrizlyga : Che poi io il Green Pass ce l'ho anche, avendo fatto il vaccino prima di altri per problemi famigliari, ma credo co… -