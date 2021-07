Green Pass, Giovannini “Il Governo sta discutendo diverse ipotesi” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo sta discutendo diverse ipotesi, a breve presenteremo la nostra proposta, il Green Pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato. Capiremo, anche con il dialogo con le Regioni, come utilizzarlo per far sì che la pandemia venga tenuta sotto controllo, perchè la sicurezza dei cittadini è l'elemento cruciale anche per riconfermare la ripartenza delle attività scolastiche ed economiche, dopo la pausa estiva”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a margine della presentazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilsta, a breve presenteremo la nostra proposta, ilè un elemento importante che di fatto viene già utilizzato. Capiremo, anche con il dialogo con le Regioni, come utilizzarlo per far sì che la pandemia venga tenuta sotto controllo, perchè la sicurezza dei cittadini è l'elemento cruciale anche per riconfermare la ripartenza delle attività scolastiche ed economiche, dopo la pausa estiva”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, a margine della presentazione ...

