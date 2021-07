Governo: Conte, continuiamo a sostenerlo ma M5S protagonista (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “continuiamo a sostenere il Governo, il M5S non farà mancare il suo appoggio”, ma “dovremo farci sentire e tanto”, “assolutamente bisogna essere protagonisti, abbiamo tutte le carte in regola per farlo”. Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea congiunta degli eletti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “a sostenere il, il M5S non farà mancare il suo appoggio”, ma “dovremo farci sentire e tanto”, “assolutamente bisogna essere protagonisti, abbiamo tutte le carte in regola per farlo”. Così il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe, intervenendo all’assemblea congiunta degli eletti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

