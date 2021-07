Giorgio Morandi: “Le bagnanti”, un unicum per il pittore delle nature morte (Di martedì 20 luglio 2021) Giorgio Morandi, pittore solitario ed introspettivo, uno dei massimi esponenti della pittura del ‘900 italiano, nasceva oggi, nel 1890. L’articolo per la Rubrica d’Arte di questa settimana è dedicato ad una delle sue opere forse meno conosciuta ma non per questo di minore importanza: “Le bagnanti”. Opera giovanile, dipinta nel 1915. “Le bagnanti” è una delle opere sicuramente meno conosciute di Morandi, ma ci offre lo spunto per comprendere i primi anni di formazione di questo artista straordinario. Una delle poche opere, forse proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021)solitario ed introspettivo, uno dei massimi esponenti della pittura del ‘900 italiano, nasceva oggi, nel 1890. L’articolo per la Rubrica d’Arte di questa settimana è dedicato ad unasue opere forse meno conosciuta ma non per questo di minore importanza: “Le”. Opera giovanile, dipinta nel 1915. “Le” è unaopere sicuramente meno conosciute di, ma ci offre lo spunto per comprendere i primi anni di formazione di questo artista straordinario. Unapoche opere, forse proprio ...

