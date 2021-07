Enrico Brignano e Flora Canto genitori bis: è nato Niccolò. L’attore: “Mi scoppia il cuore come la prima volta” (Di martedì 20 luglio 2021) “E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, così Enrico Brignano ha annunciato sul proprio profilo Instagram la nascita di Niccolò, il secondo figlio avuto dalla compagna Flora Canto, ex volto noto di Uomini e Donne. I due, che sono fidanzati dal 2014, hanno già un’altra bimba di nome Martina, nata nel 2017. Su Facebook L’attore comico ha poi aggiunto: “Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi mi scoppia il cuore come la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “E finalmente sei arrivato, piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, cosìha annunciato sul proprio profilo Instagram la nascita di, il secondo figlio avuto dalla compagna, ex volto noto di Uomini e Donne. I due, che sono fidanzati dal 2014, hanno già un’altra bimba di nome Martina, nata nel 2017. Su Facebookcomico ha poi aggiunto: “Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi miilla ...

