Enrico Brignano e Flora Canto genitori bis: è nato Niccolò (Di martedì 20 luglio 2021) Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta del piccolo Niccolò Con un tenerissimo scatto sui social, Enrico Brignano e Flora Canto hanno annunciato la nascita del secondo figlio. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”, ha scritto la Canto a corredo dell’immagine in cui si intravede il volto del piccolo. Tantissimi i commenti dei fan e dei colleghi famosi che si sono ... Leggi su zon (Di martedì 20 luglio 2021)sono diventatiper la seconda volta del piccoloCon un tenerissimo scatto sui social,hanno annunciato la nascita del secondo figlio. “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro,”, ha scritto laa corredo dell’immagine in cui si intravede il volto del piccolo. Tantissimi i commenti dei fan e dei colleghi famosi che si sono ...

