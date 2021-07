Cyber attacchi a server Microsoft | Cina respinge accuse Usa

(Di martedì 20 luglio 2021) Larisponde agli addebiti relativi all’attacco informatico aidiExchange, bolla come “infondate” e irresponsabili” ledegli Stati Uniti, definiti “campioni al mondo diinformatici malvagi”, e critica la condivisione delle denunce da parte degli alleati. Il gigante asiatico “fermamente leinfondate del governo australiano”, che “ripete a pappagallo la retorica degli Stati Uniti”, si legge in una dichiarazione del portavoce dell’ambasciata cinese in Australia diffusa sul sito web della rappresentanza diplomatica. Sulla ...

... bolla come "infondate" e irresponsabili" le accuse degli Stati Uniti, definiti "campioni al mondo diinformatici malvagi", e critica la condivisione delle denunce da parte degli alleati. Il ...Malware Threat Intelligence " Swascan Secondo Kaspersky vengono registrati oltre 30 milioni di(Phishing, Malware, Exploit) in tutto il mondo; 400mila dei quali sono riconducibili a ...Diffusione di dati sensibili, mail inviate a destinatari sbagliati, segnalazioni di attacchi informatici da parte di cyber criminali al server del Comune di Iride e prontamente denunciate al Garante d ...La Cina risponde agli addebiti relativi all’attacco informatico ai server di Microsoft Exchange, bolla come “infondate” e irresponsabili” le accuse degli Stati Uniti, definiti “campioni al mondo di at ...