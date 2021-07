Chi è Jake La Furia e la collaborazione di platino con J-Ax (Di martedì 20 luglio 2021) Jake La Furia, all’anagrafe Francesco Vigorelli, è nato a Milano nel 1979. Figlio di Giampietro Vigorelli, noto direttore artistico pubblicitario dell’agenzia D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO, ha fatto la sua prima esperienza musicale con l’hip hop attraverso il writing. Il suo primo nickname era Fame. Poco più tardi è approdato all’MCing (una delle discipline dell’hip hop), divenendo uno degli MC più noti della zona milanese. Insieme ai compagni Gué Pequeno e Dargen D’Amico, Jake La Furia ha formato i Sacre Scuole mentre prendeva parte ad album e mixtape di artisti noti. Nel 1999 il gruppo ha pubblicato il primo disco, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021)La, all’anagrafe Francesco Vigorelli, è nato a Milano nel 1979. Figlio di Giampietro Vigorelli, noto direttore artistico pubblicitario dell’agenzia D’Adda Lorenzini Vigorelli BBDO, ha fatto la sua prima esperienza musicale con l’hip hop attraverso il writing. Il suo primo nickname era Fame. Poco più tardi è approdato all’MCing (una delle discipline dell’hip hop), divenendo uno degli MC più noti della zona milanese. Insieme ai compagni Gué Pequeno e Dargen D’Amico,Laha formato i Sacre Scuole mentre prendeva parte ad album e mixtape di artisti noti. Nel 1999 il gruppo ha pubblicato il primo disco, ...

