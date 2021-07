Calciomercato Sampdoria, Audero può restare: la situazione (Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato Audero: dopo il rischio di poter perdere Emil Audero, ora i blucerchiati tirano un sospiro di sollievo. Il portiere potrebbe restare Il mercato dei portieri sembra aver preso una piega decisiva in Serie A. Quasi tutte le squadre che avevano tra gli obiettivi un cambio tra i pali lo hanno fatto, l’unica realtà che ha ancora qualcosa in bilico da decidere è la Juventus che ha ottimi rapporti con la Sampdoria e detiene il diritto di prelazione su Emil Audero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 A quanto riporta La Repubblica, il fatto che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021): dopo il rischio di poter perdere Emil, ora i blucerchiati tirano un sospiro di sollievo. Il portiere potrebbeIl mercato dei portieri sembra aver preso una piega decisiva in Serie A. Quasi tutte le squadre che avevano tra gli obiettivi un cambio tra i pali lo hanno fatto, l’unica realtà che ha ancora qualcosa in bilico da decidere è la Juventus che ha ottimi rapporti con lae detiene il diritto di prelazione su Emil. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 A quanto riporta La Repubblica, il fatto che ...

La Sampdoria segue Cutrone, ma deve uscire una punta REPARTO - Nel frattempo, per quanto riguarda la Sampdoria, c'è pure un problema numerico da affrontare. Per l'ingresso di Cutrone servirebbe un'uscita nel reparto avanzato , attualmente troppo ...

Calciomercato Sampdoria, il punto sull'attacco: tra sogni, realtà e certezze Samp News 24 Pescara calcio: Geria lascia dopo 5 anni Pescara calcio. Dopo Antonio Di Battista in procinto di firmare per il Bologna, lascia anche il responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria: “Decisione soffertissima. Credo di non essere più uti ...

Calciomercato - Piacenza sui giovani: Angileri per chiudere la difesa. Tentativo per Ballarini a centrocampo Sempre nel pacchetto arretrato sul taccuino di Scianò ci sono anche Cittadini (2002, Atalanta), Siniega (2001, Empoli) e Pilati (2000, Sassuolo). Per Ballarini l'operazione è difficile, al momento par ...

