Calcio | Roma sempre più vicina a Xhaka | accordo con l’Arsenal a un passo

Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – La Roma è sempre più vicina a Granit Xhaka. Il 28enne centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale Svizzera potrebbe unirsi ai nuovi compagni la prossima settimana nel ritiro in Portogallo. L'accordo tra Roma e i 'Gunners' è praticamente fatto anche grazie alla volontà del calciatore che spinge per approdare alla corte di José Mourinho. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

