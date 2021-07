Beyond Good and Evil 2 verrà ' annunciato nuovamente' Progetto vivo ma l' uscita sembra lontanissima

(Di martedì 20 luglio 2021) Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia che Rainbow Six Extraction è stato posticipato al 2022. Tuttavia, tra i giochi in sviluppo da parte della società ce n'è uno che dal suo primo annuncio non ha più avuto nessuna notizia, nemmeno una data di. Questo gioco èand2. In un recente report sui ricavi di Ubisoft, che copre il primo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022, vengono citate alcune informazioni interessanti sul futuro del gioco perché è presente un'indicazione suand2. Come abbiamo detto, il tanto atteso sequel di ...

Eurogamer_it : #Ubisoft in un recente report menziona un 'nuovo annuncio' per #BeyondGoodAndEvil2. -

WiLD, l'ambizioso progetto un tempo guidato da Michel Ancel, sembra essere sparito dalla circolazione, ma Ubisoft potrebbe essere ancora al lavoro sul titolo.Ubisoft Montpellier ha rivelato che sta ancora lavorando sia su Beyond Good & Evil 2 che su un altro gioco "non annunciato".